نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصدر يكشف موقف الأهلي من عرض نيس لضم محمد عبدالمنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، عرضًا من نادي نيس الفرنسي للتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

الأهلي يتحفظ على قيمة عرض نيس لضم عبدالمنعم

لفت محمد عبد المنعم الأنظار إليه خلال الفترة الماضية بعد تألقه بشكل لافت مع الأهلي محليًا وإفريقيًا.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن هناك عرضًا من نيس الفرنسي وصل النادي الأحمر في الساعات الماضية للتعاقد مع محمد عبد المنعم.

وأضاف المصدر بأن نادي نيس طلب ضم محمد عبد المنعم من الأهلي مقابل 2 مليون يورو.

وأشار المصدر إلى أن هناك تحفظ داخل النادي الأهلي من قيمة العرض المادي، حيث يرى مسؤولو النادي الأحمر بأنه ضعيف ماديًا.