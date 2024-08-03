أتلتيكو مدريد يضم لاعب ريال سوسيداد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم رسميا ضم روبن لو نورماند مدافع ريال سوسيداد إلى صفوف الفريق.

أتلتيكو مدريد يضم لو نورماند

يوقع نورماند عقدا مع أتلتيكو لمدة خمس مواسم قادمة حتى عام 2029.

وتبلغ قيمة صفقة إنتقال اللاعب 34.5 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات، حيث أصبح روبن لو نورماند في المواسم الأخيرة أحد أكثر المدافعين أمانا وتنظيما في بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وشارك نورماند مع منتخب إسبانيا في كأس أمم أوروبا 2024، وكان ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب في قلب الدفاع تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي.

وحقق نورماند مع منتخب "الماتادور" الإسباني لقب اليورو بعد فوزه على إنجلترا في النهائي (2-1).