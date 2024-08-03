نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إسباني على نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كليمينت لينجليت نجم دفاع برشلونة الإسباني جذب اهتمام ناديين في الدوري الإسباني في فترة الميركاتو الصيفي.



ولفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن كليمينت لينجليت البالغ من العمر 29 عامًا عاد إلى صفوف برشلونة عقب نهاية فترة إعارته مع أستون فيلا الإنجليزي.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال سوسيداد وإشبيلية مهتمان بالتعاقد مع لينجليت نجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ميلان ونابولي حريصان أيضًا على التعاقد مع لينجليت لكن لا أحد على استعداد لدفع المبلغ الذي يريده برشلونة من راتبه.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة تفكر في تجديد عقد لينجليت من أجل تخفيض راتبه السنوي وذلك لضمان قدرة الأندية على تغطية راتبه.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يرغب في بيع لينجليت ولكن إعارته سيكون الأمر الأكثر ترجيحًا.