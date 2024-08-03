نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد فعل من محمد عبدالمنعم بعد وصول عرض نيس الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة ناديه الموافقة على انتقاله إلى نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عبدالمنعم يطالب الأهلي بالموافقة على انتقاله إلى نيس

أرسل نادي نيس الفرنسي عرضًا إلى نظيره الأهلي لضم عبد المنعم مقابل 2 مليون يورو.

وقال المصدر إن محمد عبد المنعم طالب الأهلي بالموافقة على احترافه في نيس الفرنسي.

وأضاف المصدر بأن مدافع الاهلي يطلب التواصل مع محمود الخطيب رئيس النادي من أجل حسم ملف احترافه.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يرفض رحيل اللاعب مقابل 2 مليون يورو واللاعب يطالب النادي بوضع بنود امتيازات في عقده لصالح النادي الأحمر.