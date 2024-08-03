نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب روكي.. برشلونة يصدم لاتسيو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على رد برشلونة الإسباني على عرض لاتسيو الإيطالي من أجل التعاقد مع البرازيلي فيتور روكي نجم البرسا في فترة الميركاتو الصيفي.



ولفتت الصحيفة الإسبانية أن فيتور روكي البالغ من العمر 19 عامًا يمتلك عقدًا مع برشلونة يمتد حتى صيف عام 2031 وارتبط بالإنضمام إلى نادي العاصمة الإيطالية في فترة الانتقالات الصيفية.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة على استعداد لبيع فيتور روكي مقابل 40 مليون يورو.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن لاتسيو عرض على برشلونة دفع 20 مليون يورو مقابل 50٪ من حقوق روكي لكن برشلونة لم يوافق على هذا العرض.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فيتور روكي لا يريد الانضمام إلى الدوري السعودي.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فيتور روكي انضم إلى صفوف برشلونة قادمًا من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي في شهر يناير الماضي مقابل 40 مليون يورو.



ونوهت الصحيفة الإسبانية أن روكي لم يشارك بشكل منتظم مع برشلونة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فيتور روكي كان قد خاض 16 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي في جميع البطولات، حيث سجل هدفين فقط.