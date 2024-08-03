نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يواصل مفاوضاته لضم لاعب باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مانشستر يونايتد، سعيه خلال فترة الانتقالات الحالية لتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة.

حيث تسعى إدارة النادي لإمداد الهولندي تين هاج مدرب الفريق بعدد من الصفقات من أجل مساعدته على المنافسة خلال الموسم المقبل من البريميرليج.

مانويل أوجارتي هدفّا لمانشستر يونايتد

كشف الصحفي المعروف "فابريزيو رومانو" عن استمرار رغبة اليونايتد في التعاقد مع مانويل أوجارتي لاعب باريس سان جيرمان.

وأوضح أن اللاعب كان قد وافق على الشروط الشخصية بالفعل للصفقة وينتظر حسم اليونايتد للأمر فقط.

وأردف فابريزيو، إلى أن الناديان يتواصلان حاليًا بشأن الصفقة بشكل مستمر.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الحالية مع الثنائي ليني يورو وجوشوا زيركزي.

ويأمل مشجعو الشياطين الحمر في قدرة الفريق والجهاز الفني على العودة لمنصات التتويج من جديد خلال الموسم المقبل.