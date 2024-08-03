عاجل.. الأهلي يستعيد نجمه أمام المقاولون العرب

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أحمد جودة - القاهرة - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، خدمات نجم الفريق، أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

عبدالمنعم ضمن قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

عاد محمد عبدالمنعم مدافع الفريق إلى قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب، مساء غدًا الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي.

وتأتي عودة عبدالمنعم لقائمة الفريق، لمواجهة المقاولون العرب، بعدما غاب عن مباراة البنك الأهلي الأخيرة، بسبب رغبة المدير الفني في منحه راحة سلبية، والتي انتهت بالفوز بهدف دون رد لحساب الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غدًا الأحد على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.