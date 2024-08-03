عاجل.. إيمان خليف تصل نصف نهائي الملاكمة وتضمن ميدالية في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - تأهلت الجزائرية إيمان خليف، إلى دور نصف نهائي منافسات الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية، باريس.

إيمان خليف تتأهل إلى نصف نهائي الملاكمة

تغلبت إيمان خليف، على منافستها المجرية لوكا هاموري، في منافسات دور ربع النهائي لوزن 66 كجم في الملاكمة “سيدات”.

وحسمت إيمان خليف، المباراة لصالحها بنتيجة 5-0 بإجماع الحكام الـ5، لتبلغ دور نصف نهائي منافسات الملاكمة لوزن 66 كجم.

وضمنت إيمان خليف، ميدالية ثالثة للعرب في أولمبياد باريس 2024، حيث في حال خسارتها في الدور نصف النهائي فإنها ستحصل مباشرة على ميدالية برونزية، حسب لوائح منافسات الملاكمة.

ويأتي ذلك على عكس الألعاب الأخرى التي تحتاج لخوض مباراة لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.