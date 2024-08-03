نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| رغم المطالبات برحيله.. خورخي جيسوس يقرر بقاء منبوذ جماهير الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ البرتغالي خورخي جيسوس مدرب فريق الهلال السعودي إدارة الفريق بموقفه من رحيل البرازيلي رينان لودي لاعب الفريق في ظل ارتباط اسم اللاعب بالرحيل عن الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بشكل رسمي.

خورخي جيسوس يقرر بقاء رينان لودي

قرر جورجي جيسوس مدرب الهلال استمرار لاعب الفريق رينان لودي في صفوفه وأشار إلى عدم رحيله خلال الفترة الحالية.

وكانت جماهير الهلال قد طالبت في الفترة الأخيرة برحيل اللاعب بسبب عدم تقديمه المستوى المنتظر منه مع الفريق خلال الموسم الماضي.

ويستعد الهلال لخوض مواجهة أهلي جدة السعودي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 13 أغسطس الجاري.