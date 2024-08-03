نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريح ناري من ميكالي قبل نصف نهائي أولمبياد باريس: نسعى للمزيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بالتأهل التاريخي لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على باراجواي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ميكالي يعبر عن فرحته بالتأهل لنصف نهائي الأولمبياد

بهذا الإنجاز، يعود "الفراعنة" إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية في كرة القدم بعد غياب دام 60 عامًا، حيث سيواجهون المنتخب الفرنسي.

وقال ميكالي في تصريحات عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على منصة "فيس بوك": "هذه لحظة فريدة من نوعها، ستبقى خالدة في قلوبنا وسنسعى لتحقيق المزيد".

وكان المنتخب المصري الأولمبي قد تحرك اليوم إلى مدينة ليون بواسطة القطار في رحلة استغرقت 4 ساعات، استعدادًا لمواجهة فرنسا في دور نصف النهائي بأولمبياد باريس 2024، حيث من المقرر أن تُقام المباراة في العاشرة مساء يوم الاثنين المقبل.