عاجل.. إيمان خليف تنهار بالبكاء بعد تأهلها لنصف نهائي الملاكمة في أولمبياد باريس (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - دخلت الجزائرية إيمان خليف، في نوبة بكاء بعد تأهلها إلى دور نصف نهائي الملاكمة لوزن 66 كجم في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا بالعاصمة الفرنسية، باريس.

بكاء إيمان خليف بعد تأهلها لنصف نهائي الملاكمة

نجحت إيمان خليف، في العبور إلى نصف نهائي منافسات الملاكمة بعد فوزها الساحق على منافستها المجرية لوكا هاموري بنتيجة 5-0 في مباراة ربع النهائي، التي أقيمت مساء اليوم السبت.

وظهرت إيمان خليف، متأثرة عقب إعلان فوزها وصعودها لنصف النهائي حيث انهارت بالبكاء وسط محاولات من مدربها لتهدئتها وتحفيزها عقب الحملة التي تعرضت لها والتشكيك في جنسها.

وبدأت أزمة الملاكمة الجزائرية عقب فوزها على الإيطالية أنجيلا كاريني، بعد انسحاب الأخيرة من المباراة في أقل من دقيقة، وقالت إنها لم تتعرض لمثل هذا اللكم في حياتها واتهمت إيمان خليف بإنها “رجل”.

فيما ضمنت إيمان خليف، تحقيق ميدالية ثالثة للعرب في أولمبياد باريس 2024، لأنه في حال عدم انتصارها في الدور نصف النهائي فسوف تحصل مباشرةً على ميدالية برونزية، دون الحاجة للعب مباراة لتحديد المركز الثالث مثل الألعاب الأخرى.