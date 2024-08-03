نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي لـ "دوت الخليج": سنلجأ لبيع اللاعبين لحل أزمة القيد ونبحث عن راعي قطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي عن موقف إدارة النادي من بيع أبرز نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لحل أزمة القيد خلال المرحلة المقبلة.

مصدر في الإسماعيلي: لن نوافق على بيع أي لاعب إلا في حالة حل أزمة

قال المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي" أن إدارة النادي لم توافق على بيع أي عنصر من عناصر الفريق الكروي الأول إلا في حالة حل أزمة القيد التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "بيع عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي، سيكون بمثابة فك القيد وضم صفقات جديدة لتدعيم الفريق، ونبحث البيع لأي ناد يمكنه ضم الثنائي أو أحدا منهم بالقيمة التي نحددها".

وتابع: "في حالة عدم وصول عروض مجزيه لنجمي الفريق، لم يتم التفريط في أي عنصر من العناصر الأساسية للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي".

وأتم: "نحاول خلال فترة تواجدنا في قطر، البحث عن راعي للنادي في موسمه الجديد، ونأمل في حل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في أسرع وقت".