نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة دونجا وموقفه من اللحاق بمباراة إنبي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، راحة لنبيل عماد دونجا لاعب الوسط، من المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة إنبي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

آخر تطورات إصابة دونجا

جاء ذلك، بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي، بسبب معاناة اللاعب من الإصابة بالكتف، والتي تعرض لها في لقاء الجونة الأخير ببطولة الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة، برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا خاصًا للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل، للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.