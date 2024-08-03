نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت شعار "صيف شبابنا" استمرار فعاليات مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، وذلك في منطقة حي الزهور.

يأتي ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة في كل مكان وبصورة مستمرة.

استمرار فعاليات مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

يستهدف المشروع نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة مثل المشي، والجري، والتمرينات الرياضية.

يهدف البرنامج إلى تحقيق أكبر مشاركة ممكنة في ممارسة النشاط الرياضي، وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزءًا من الحياة اليومية، بالإضافة إلى الحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.

يقام المشروع برعاية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومحمد عبد العزيز المحضر، مدير عام المديرية.

الجدير بالذكر أن برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية يعد من المشروعات القومية التي يديرها عمرو الحداد، وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية حيث يتابع المشروع خالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة، وذلك تحت إشراف نسرين نور الدين، مدير إدارة الرياضة، محمد حبيب، منسق المشروع.