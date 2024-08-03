رئيس اتحاد اليد: نقدم مستوي استثنائي في باريس وتكتمل فرحتنا بميدالية تاريخية

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد اليد، عن رضاه بما قدمه فراعنة اليد من مستوي رفيع حتي الآن في أولمبياد باريس 2024 المقامة حتى 11 أغسطس الجاري.

رئيس اتحاد اليد: قدمنا أداءًا استثنائيًا ثم تعادل تاريخي مع فرنسا

قال الأمين بخصوص نتائج المنتخب في مواجهات القوي العظمي في العالم، إن الدنمارك بطل العالم لثلاث نسخ متتالية رغم الخسارة إلا أننا قدمنا اداء استثنائي ثم تعادل تاريخي مع فرنسا صاحبة ذهبية طوكيو وبطل أوروبا ولن أتطرق إلى هدف الثواني الأخيرة والحالة الجدلية وصحة هدف التعادل للمنتخب الفرنسي الذي لعب علي ارضه ووسط جماهيره ثم التألق والفوز المدوي في مواجهة عمالقة النرويج ثاني العالم ومتصدر الترتيب في المجموعة، بالإضافة إلى الفوز علي منتخب المجر وهو فريق عالمي والحمد لله نحن ننافس علي المركز الثاني في المجموعة.

وأضاف الأمين بشكل عام نقدم مستوي مختلف في هذه النسخة تحديدا من الأولمبياد بعد الخبرة الكبيرة لمنتخبنا والنضج الملحوظ في الأداء من نجومنا الكبار.

وأضاف نحن فخورين بكوكبة أبطالنا وبشهادة الخبراء والمتابعين هم خيرة نجوم الصف الأول من نجوم العالم، ونحن نفتخر بهولاء الصفوة من أولاد مصر، واشار إلى ان دمج الكوكبة من نجوم منتخبنا مع المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور بخبراته الكبيرة كان له اثر السحر في خطة التطور والبرنامج الذي وضعه اتحاد اليد منذ اولمبياد طوكيو، مشددا علي ان هذا مجهود المخلصين من رجال كرة اليد المصرية، مع الإخلاص الذي تعاهد عليه الجميع.

وأضاف ولا أخفي سرًا عندما اثمن دور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي دعمنا وعاش معنا الأحداث خطوة خطوة ووفر كل سبل الدعم، بالإضافة إلى دور اللجنة الاولمبية والمهندس ياسر إدريس الذي نشكره علي مجهوده.

واختتم مشددًا على أن الطريق مازال صعبا وأننا مازالنا لم نحقق شيئا رغم طفرة الأداء ولمسة التميز لكن طموحنا ميدالية تاريخيّة في باريس تتوج المجهود الكبير لهذا الجيل التاريخيّ لكرة اليد.