أرسنال يتسلح بتخريب فريق مانشستر سيتي لمنافسته بقوة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن خطة نادي أرسنال الإنجليزي الجديدة من أجل تدعيم صفوف فريقه لكسب الصراع القائم بينه وبين نادي مانشستر سيتي الذي يقوده المدرب بيب جوارديولا.

أرسنال يتسلح بتخريب فريق مانشستر سيتي لمنافسته

ويتنافس أرسنال مع السيتي على تحقيق الألقاب المختلفة منذ أكثر من عاميين ولكن لم ينجح الجانرز في كسب فريق المانشستراوي حيث تغلب جوارديولا عليه في العامين الماضيين.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن أرسنال عثر على حل يساعده على كسب أبناء جوارديولا واضعاف فريق مانشستر سيتي في الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة الموندو، أن الحل المناسب للجانرز هو خطف أحد نجوم الفريق، كي يفقد السيتي أحد عناصره الأساسية وبذلك يضعف وتصبح القوة في يد أرسنال.

وسيكون الفتى الأرجنتيني جوليان ألفاريز، هو الهدف الذي سيحاول أرسنال استعماله ليكون ضد السيتي من خلال التعاقد معه هذا الموسم.