نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فشله في ضم يورو.. ليفربول يستقر على الصخرة الجديدة في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن الصفقة الجديدة التي استقر نادي ليفربول الإنجليزي على التعاقد معها خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي لتعزيز دفاع الفريق.

ويحاول نادي ليفربول التعاقد مع لاعب دفاع قوي ومميز من أجل تدعيم تشكيلة أرني سلوت، مدرب الفريق الجديد في الموسم القادم.

وكان ليفربول قد وضع اللاعب ليني يورو، قلب دفاع نادي ليل الفرنسي على رأس اهتماماته ولكن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قطع الطريق عليه وتعاقد معه.

صفقة ليفربول الجديدة لتعزيز دفاع الفريق

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، يخطط نادي ليفربول إلى التعاقد مع ويليان باتشو قلب دفاع آينتراخت فرانكفورت.

ولا يمانع النادي الألماني من التخلي عن خدمات نجمه خلال انتقالات الصيف الحالية لصالح نادي ليفربول الذي يحاول تعزيز صفوفه الفترة القادمة.