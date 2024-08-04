نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أمير هشام: بركات حاول جس نبض ميكالي لتجديد عقده وهكذا رد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الوطني الأولمبي، عقد جلسة مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني، من أجل تجديد عقده.

هل يتم تجديد عقد ميكالي؟

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "جلسة بركات مع ميكالي كانت بشكل ودي قبل مواجهة باراجواي، وكانت عبارة عن جس النبض حول إمكانية استمراره في الكرة المصرية والإشراف على المنتخبات السنية وتطوير اللاعبين".

وأضاف أمير هشام: "الجلسة لم تشهد أي رد نهائي من جانب ميكالي، ولكنه طالب تأجيل الأمر حتى انتهاء مشاركة الفراعنة في الأولمبياد والعودة إلى القاهرة".

واختتم: "ميكالي لديه تخوف من أمرين الأول هو عدم مساندة الأندية له كما حدث قبل الأولمبياد والمشاركة، بالإضافة إلى وجود انتخابات لاتحاد الكرة بعد فترة وجيزة".