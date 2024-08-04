نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اتحاد اليد: هدفنا ميدالية أولمبية رغم مشاكل اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، أن الحالة المعنوية لدى لاعبي الفراعنة، مرتفعة للغاية قبل مواجهة الأرجنتين، في ختام دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية باريس.

الأمين: الحالة المعنوية لدى لاعبي مصر مرتفعة

وتابع الأمين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كنا في مجموعة هي الأقوى بالدورة، وكل المنتخبات في مستوى متقارب، ولكن سنسعى للفوز أمام الأرجنتين وحسم المركز الثاني".

وأضاف محمد الأمين: "لدينا مشاكل في عودة بعض اللاعبين من التأهيل من الإصابات، وغياب التركيز وارد في المباريات بسبب تغيير القوائم، وهناك لاعبين استعادوا مستوياتهم وليس هناك مباراة دون أخطاء".

واستطرد: "مباراة فرنسا فرقت معنا في 8 ثواني، وكان لا بد من أن يكون هناك تخطيط محدد لتفادي هذه الثواني، ولكن في النهاية اللاعبين قدموا مستويات مميزة".

وقال رئيس اتحاد كرة اليد: "محمد علي من الحراس أصحاب المستوى الثابت وكريم هنداوي من أصحاب الخبرات، ونملك حراس مميزين على المستوى الفني، ونستعد لعمل مدرسة لحراس المرمى لأن الحارس هو العامل المؤثر".

وأردف: "مهاب سعيد أصبح في حالة تحسن والعضلة الضامة في تحسن وقد يكون جاهز للمباراة بعد المقبلة، واستدعاء أكرم يسري من أجل تدعيم القائمة وهو خاض تدريبات مع الفريق اليوم".

وزاد الأمين: "اللجنة الأولمبية تدعمنا بشكل قوي، ونسعى لتحقيق ميدالية أولمبية بعد تحقيق المركز الرابع في أولمبياد طوكيو الأخيرة وهو إنجاز تاريخي لم يحدث من قبل ونسعى للتطوير".

واختتم محمد الأمين: "وجود شخصيات بارزة امثال حسن مصطفى ومحمود الخطيب وغيرهم من الأسماء، يزيد من الاهتمام ويسعدنا تواجدهم مع دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، بالاضافة إلى دعم سيادة الرئيس السيد عبدالفتاح السيسي، اللي بنقوله قادرين على أي تنافس".