نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال بيتيس يعمق جراح الاتحاد برباعية وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي هزيمة ثقيلة من فريق ريال بيتيس الإسباني برباعية مقابل هدف وديا في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد بينيتو فيامارين ضمن معسكرهم التحضيري للموسم الجديد.

ملخص مباراة الاتحاد وريال بيتيس

وبدأت أحداث مباراة الاتحاد وريال بيتيس برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل ايتور رويبال الهدف الأول في الدقيقة 24 وعادل موسى ديابي النتيجة للاتحاد في الدقيقة 41 وعاد نبيل فقير بالهدف الثاني سريعا في الدقيقة 45 وانتهى الشوط الأول 2/1 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل مارك روكا الهدف الثالث في الدقيقة 59 صنع فورنالس وأحرز عبدالصمدالزلزولي الهدف الرابع في الدقيقة 72 وحاول الاتحاد تسجيل الهدف الثاني ولكن انتهت المباراة 4/1.