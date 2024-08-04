نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يستهدف ضم قناص الأهلي السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، على أعتاب الانتقال بشكل رسمي إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم.

الزمالك يرغب في التعاقد مع نجم الأهلي السابق

وكشف الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" الزمالك تواصل مع حسام حسن لاعب سموحة ومهاجم فريق الأهلي السابق، من أجل ضمه في الميركاتو القادم".

وتابع:" حسام حسن رحب بالانتقال إلى نادي الزمالك، وتحديدا بعدما رحل عن النادي الأهلي وعاد إلى سموحة مرة أخرى".

واختتم:" لازالت المفاوضات مستمرة بين حسام حسن وإدارة نادي الزمالك، التي تسعى لتدعيم خط هجوم الفريق في الفترة القادمة ".

