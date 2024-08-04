نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "النني" عميد الفراعنة في الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد نجاح كتيبة البرازيلي "روجيرو ميكالي" وبقيادة "محمد النني" قائد الفراعنة الصغار في اقتناص بطاقة التأهل لنصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024" للمرة الثالثة تاريخيًا على حساب منتخب باراجواي بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما خلال لمباراة التي اقيمت لى ملعب فيلودروم في مدينة مارسيليا ،، وسيتواجد الفراعنة الصغار للمرة الثالثة في نصف نهائي الأولمبياد وذلك بعد نسختي 1928 و1964، وهما النسختان اللتان حصد فيهما منتخب مصر الأولمبي المركز الرابع في الترتيب النهائي للبطولة.

- النني يقتنص لقب عميد لاعبي مصر في الأولمبياد أمام فرنسا

وبمشاركه نجم نادي آرسنال الإنجليزي السابق والجزيرة الإماراتي الحالي محمد النني في مباراة باراجواي وقبلها لقاءات جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان وإسبانيا وبهذة المشاركات يعادل قائد منتخب مصر الأولمبي الرقم القياسي للاعب الأكثر مشاركة في تاريخ منافسات كرة القدم الأولمبية للمنتخب المصري برصيد 8 مباريات والمُسجل باسم الثنائي محمد بدوي وأحمد حجازي

ليكون أمام النني فرصة تاريخية للوصول للمباراة رقم 10 وذلك في حالة مشاركته أمام فرنسا في نصف النهائي، وفي المباراة التالية سواء في النهائي بحالة الفوز أو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بحالة الهزيمة.

- قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد

تاريخيًا شارك نجم الجانرز الإنجليزي السابق في 8 مباريات بقميص المنتخب الأولمبي المصري خلال نسخة عام 2012 في لندن أمام البرازيل ونيوزيلاندا وبيلاروسيا واليابان، ونسخة عام 2024 في باريس أمام جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان وإسبانيا وباراجواي.

فيما تواجد محمد بدوي في 8 مباريات أيضًا بنسختي 1960 في روما أمام بلغاريا وتركيا، و1964 في طوكيو أمام البرازيل وتشيكو سلوفاكيا وكوريا الجنوبية وغانا والمجر وألمانيا الشرقية.

وخاض أحمد حجازي 8 مباريات هو الآخر، في نسختي 2012 بلندن أمام البرازيل ونيوزيلاندا وبيلاروسيا واليابان، و2020 بطوكيو أمام إسبانيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل.

