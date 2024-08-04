نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يرفض عرضا إيطاليا لضم نجمه.. والهلال يستعد لتقديم عرضه الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة رفض عرضًا إيطاليًا، للحصول على خدمات مهاجمه البرازيلي فيتور روكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ميجيل سانز صحفي "سبورت" الإسبانية، أن النادي الكتالوني رفض عرضًا بقيمة 20 مليون يورو من لاتسيو الإيطالي للتوقيع مع فيتور روكي مقابل 50% من حقوق اللاعب.

وأضاف:"برشلونة سينتظر عروض أفضل لأجل فيتور في الأسابيع القادمة من الانتقالات الصيفية".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهلال السعودي يعمل هو الآخر على التعاقد مع روكي خلال الميركاتو الصيفي، حيث يسعي للوصول إلى إتفاق مع البلوجرانا من أجل حسم الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن الهلال على استعداد لدفع مبلغ 40 مليون يورو، بما في ذلك المكافآت التي يمكن أن تزيد عن هذا الرقم من أجل إتمام الصفقة.