نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا خسر ريال الكلاسيكو أمام برشلونة؟.. رد مفاجىء من أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت كتيبة نادي ريال مدريد الإسباني، هزيمة ثانية في الجولة الودية الحالية التي يخوضها بطل أوروبا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا لبداية الموسم الجديد، والتي يخوض خلالها العديد من المباريات الودية القوية.

وخسر بطل دوري أبطال أوروبا ثاني مبارياته أمام غريمه التقليدي نادي برشلونة في الكلاسيكو الودي، بهدفين مقابل هدف، بعد أن هزم في المواجهة الأولى أمام ميلان الإيطالي بهدف دون رد.

- أسباب خسارة ريال مدريد

وأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد في تصريحاته عقب المباراة:" هدف تلك المباريات مشاركة جميع اللاعبين ومراقبتهم جيدا وليس الفوز والخسارة".

وتابع:" نبحث عن أفضل تشكيل وأجهز لاعبين للموسم الجديد".

ويحاول أنشيلوتي مساعدة الصفقة البرازيلية إندريك فيليبي، على التأقلم سريعا مع الفريق قبل بداية الموسم، حيث يضع المدرب الإيطالي ثقة كبير في قدرات اللاعب، لذا يخوض مباريات الجولة التجهيزية بشكل أساسي.