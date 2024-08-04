نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسد المغرب.. هداف أولمبياد باريس يقترب من عملاق روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل أندية الدوري السعودي للمحترفين، البحث عن العديد من الصفقات الجديدة والمميزة، لتدعيم صفوف الفرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا لبداية الموسم الجديد.

ودخل أحد نجوم منتخب المغرب حسابات كبار دوري روشن هذا الصيف، بعد تألقه بشكل ملفت في الموسم الماضي.

- رحيمي على رادار دوري روشن

ويعيش المهاجم المغربي سفيان رحيمي، نجم نادي العين الإماراتي فترة تألق كبيرة بعد مساعدة فريقه في التتويج بدوري أبطال آسيا، بجانب تصدر قائمة هدافي أولمبياد باريس مع منتخب بلاده برصيد 5 أهداف.

ودخل اللاعب بقوة حسابات العديد من كبار دوري روشن هذا الصيف بعد توهجه بشكل كبير في الفترة الحالية.

ونشر الصحفي خالد بن عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع إكس قائلًا: "نادي سعودي كبير بمفاوضات مع المغربي سفيان رحيمي وناديه لشراء عقد اللاعب، وبعد الأولمبياد ستتضح الرؤية بشكل كامل حيث إن اللاعب طلب تأجيل الملف إلى ما بعد البطولة.