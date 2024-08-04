نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هانز فليك: ريال مدريد نجح في إظهار نقطة ضعف برشلونة وسعيد بوجود هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن فوز فريقه الأخير في مباراة الكلاسيكو الودية أمام غريمه التقليدي، نادي ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الودية الحالية بالولايات المتحدة الأمريكية.



- فليك يتحدث عن الكلاسيكو

وأكد فليك في تصريحاته عقب المباراة:" أعرف جيدا أهمية الكلاسيكو ومن الرائع أن تواجه فريق مثل ريال مدريد، ولكن تظهر مشاكل الفريق في تلك المباريات".

وتابع:" نعاني من مشاكل دفاعية عندما نتجه إلى الدفاع بعمق كبير ولكن لا بد من فرض ذلك في مختلف أجزاء الملعب".

وأشار:" لقد طبقنا أسلوب دفاعي جيد والفريق يسير بشكل رائع ونقدم شكل مختلف عندما نحتفظ بالكرة".

وواصل:" نحاول متابعة جميع اللاعبين وهذا ماحدث أمام السيتي بعد دخول هيكتور وأليكس في الشوط الثاني، لقد كانوا مميزين جدا في جوانب الملعب".

وأختتم عن بابلو فيكتور:" سنرى الفترة القادمة مصير اللاعب المميز، فيكتور يعرف جيدا طريق المرمى، مباراتان و3 أهداف هذا ليس سيئا. إنه يعرف كيفية التسجيل وهذا جيد للمهاجم. باب الفريق الأول دائما مفتوح".

