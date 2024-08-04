نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. اتحاد الكرة يقرر تعيين ميكالي في منصب جديد والعروض تنهال على نجم منتخب مصر الاوليمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 4-8-2024 في السطور التالية:

اتحاد الكرة يقرر تعيين ميكالي في منصب جديد

كشف هاني حتحوت عن وجود رغبة لدى اتحاد الكرة المصري في تعيين البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاوليمبي بمنصب جديد.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد قال حتحوت أن الجبلاية استقرت على تعيين ميكالي كمدير فني لمنتخب 2005 لقيادته في دورة الألعاب الأوليمبية المقرر اقامتها في لوس انجلوس 2028.

وأضاف أن ذلك القرار جاء بعد النتائج المميزة التي حققها المدرب البرازيلي مع الفراعنة في الأولمبياد الجارية في باريس وقيادته للدور نصف النهائي.

وكان المنتخب المصري قد تصدر مجموعته في الأولمبياد برصيد سبعة نقاط من فوزين وتعادل حيث افتتح مبارياته بالتعادل مع جمهورية الدومينكان سلبيًا دون أهداف قبل الفوز على اوزباكستان بهدف أحمد نبيل كوكا والانتصار على المنتخب الاسباني في الجولة الثالثة بثنائية ابراهيم عادل مقابل هدف وحيد للاروخا.

وفي الدور ربع النهائي أقصى المنتخب المصري منتخب باراجواي بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي 1-1.

أبرزهم من ناد إنجليزي.. العروض تنهال على إبراهيم عادل عقب تألقه مع منتخب مصر

انهالت العروض الأوروبية على النجم المصري الدولي إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ومنتخب مصر الأولمبي، وذلك بعدما تألق بشكل لافت للنظر في الفترة الحالية، مع الفراعنة وتحديدا في بطولة أولمبياد باريس، المقامة في الوقت الحالي.

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" إبراهيم عادل تلقى اهتمام من العديد من الأندية الفرنسية، كما كان يتواجد في مباراة منتخب مصر وباراجواي، أحد كشافي نادي أولمبيك مارسيليا، ونانت، من أجل مشاهدة اللاعب ".

وأوضح:" يوجد كذلك أحد الأندية الإنجليزية، ترغب في ضم إبراهيم عادل بعدما تألق بشكل كبير مع المنتخب الأولمبي، في أولمبياد باريس ".

كما أشار كريم رمزي:" هذه العروض الأوروبية، لم ترتقي بعد لعروض رسمية، حيث لازالت إدارة نادي بيراميدز لم تتلقى أي عروض لضم اللاعب".

واختتم:" نادي بيراميدز ينظر كذلك إلى مصلحته، ويرغب في حال الموافقة على رحيل إبراهيم عادل، أن يحصل على مقابل مادي جيد، ولكن أتمنى أن يوافق النادي على رحيل اللاعب لأنه يمتلك مواصفات عالمية، مثل السرعة والمهارة، وقدرته على التسجيل".

