فريق الكاراتيه بمركز شباب أكتوبر يتألق في اللقاء الودي بالمدينة الرياضية

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أحمد جودة - القاهرة - تألق فريق الكاراتيه بمركز شباب أكتوبر في اللقاء الودي الرياضي الذي جمع بين منتخب بورسعيد ومنتخب القاهرة لفريق الكوميتيه لمواليد 2010 و2011، الذي أقيم في المدينة الرياضية.

حقق الفريق أداءً مميزًا، حيث أظهر اللاعبون مهارات فنية عالية مما نال إعجاب الحاضرين والمسؤولين على حد سواء.

وأشاد المدير الفني للفريق، إسلام المصري، بالجهود المبذولة من قبل اللاعبين والتزامهم بالتدريبات المكثفة التي أعدتهم لهذا اللقاء.

وأكد كابتن المصري أن مركز شباب أكتوبر لا يعتبر الكاراتيه مجرد نشاط ترفيهي، بل يسعى لتأهيل اللاعبين للمشاركة في البطولات من خلال برامج تدريبية عالية المستوى كما أشار إلى أن الفريق يهدف إلى تنمية روح التحدي والانضباط لدى اللاعبين، مما يسهم في إعدادهم لمواجهة أي تحدٍ قد يواجهونه.

أجري هذا اللقاء تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ بورسعيد، اللواء محب حبشي، بالإضافة إلى حضور عدد من المسؤولين، منهم مدير عام مديرية الشباب والرياضة، محمد عبد العزيز المحضر، ووكيل المديرية، خالد النحلة، ورئيس مجلس إدارة المركز، حسني أبو المعاطي، ونائب رئيس مجلس الإدارة، الموجى إبراهيم، والمدير التنفيذي للمركز، محمد عوض.