نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد مصر هزمت الأرجنتين وفي انتظار "الفرج" من الدانمارك.. موقف الفراعنة في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب مصر الأول لكرة اليد، في تخطي عقبة المنتخب الأرجنتيني في دور المجموعات من منافسات بطولة أولمبياد باريس، بنتيجة 34-27، ليقترب خطوة من احتلال وصافة مجموعته.

وضمن منتخب الفراعنة التأهل إلى دوري ربع النهائي بعد فوزه على النرويج في المواجهة السابقة.

- طريق مصر في الأدوار النهائية لكرة اليد

ويترقب منتخب مصر لكرة اليد، مواجهة أخرى داخل مجموعته بين منتخب الدنمارك والنرويج مساء اليوم الأحد، لتحديد مركزه رسميا.

حيث سيتغير الوضع في حالة فوز أو تعادل منتخب الدنمارك مع نظيره النرويج، سينقض المنتخب المصري لكرة اليد، إلى المركز الثاني في المجموعة.

حيث من المقرر أن يواجه منتخب الفراعنة الحاصل على المركز الثالث في المجموعة الأولى، حال احتلالهم وصافة المجموعة.

ولكن سيكون الأمر مختلفا، حال حقق المنتخب النرويجي فوزا أمام الدنمارك، سيحتل المنتخب المصري المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وهذا سيترتب عليه مواجهته مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى كل من السويد، ألمانيا، سلوفينيا، إسبانيا، كرواتيا واليابان.