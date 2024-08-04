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أحمد جودة - القاهرة - تشهد أروقة النادي المصري حالة من التوتر إثر خلافات حادة بين كامل أبوعلي رئيس النادي، وعلي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي، مما دفع إدارة النادي إلى البحث عن بديل لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

المصري يبحث عن بديل لعلي ماهر بعد تصاعد الخلافات مع رئيس النادي

وأكد مصدر من داخل النادي المصري في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي "أن الخلافات بين أبو علي وماهر تتعلق بالاستراتيجية الفنية للفريق حيث ظهرت تباينات واضحة في وجهات النظر بين الطرفين وقد أدى ذلك إلى تصاعد التوترات وظهور حالة من عدم الاستقرار داخل الفريق.

وأكد المصدر أن إدارة النادي المصري بدأت في دراسة عدد من الأسماء المرشحة لتولي منصب المدير الفني، مشيرة إلى أن النادي يسعى لتعيين مدرب ذو خبرة كبيرة وقادر على تحقيق تطلعات الجماهير في الموسم المقبل.

من جانبه، لم يصدر أي تصريح رسمي من علي ماهر بشأن هذه الخلافات، إلا أن المصادر تشير إلى أنه قد تلقى عروضًا من أندية أخرى، مما قد يزيد من تعقيد الوضع الحالي.

ومن المتوقع أن تعقد إدارة النادي اجتماعا طارئا في الأيام القادمة لاتخاذ قرار نهائي حول مستقبل الجهاز الفني للفريق.

