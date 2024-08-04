نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شبانة يكشف مفاجأة مدوية بشأن مستقبل عبدالمنعم مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد شبانة أن محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي يرغب بشدة في خوض تجربة إحترافية بعد تلقيه عرض رسمي من نادي نيس الفرنسي

شبانة: عبدالمنعم يرفض الانتظار لكاس العالم للاندية

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عبد المنعم تحدث مع خالد بيبو مدير الكرة حول رغبته في الرحيل خاصة بعد أن رفضت إدارة الكرة العرض الأول المقدم من النادي الفرنسي على امل استمرار اللاعب إلى كأس العالم للاندية نهاية الموسم القادم.

واضاف شبانة أن خالد بيبو طالب اللاعب بالتركيز داخل الملعب فقط خلال الفترة الحالية وترك الامور التفاوضية والتعاقدية لإدارة النادي التي لن تقف في طريق اللاعب بشرط أن يكون العرض المقدم بقيمة النادي واللاعب نفسه.

