نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية| لاجازيتا: يوفنتوس يقترب من ضم مدافع نيس والصن: ليفربول يرغب في ضم ظهير أيسر جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 3-8-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

أتليتكو ​​مدريد في محادثات مع مانشستر سيتي بشأن انتقال مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، 24 عامًا. (أتلتيك)

يفكر آرسنال أيضًا في التحرك من أجل الفوز بكأس العالم ألفاريز، لكن قد يتعين على الجانرز إجراء المزيد من المبيعات لتمويل شرائه. (ميرور)

يأمل نيوكاسل في تحقيق تقدم في الانتقالات من خلال صفقة مع مدافع إنجلترا وكريستال بالاس مارك جويهي، 24 عامًا. (ديلي ميل)

أبلغ بالاس نيوكاسل أنهم يريدون 50 مليون جنيه إسترليني على الأقل مقدمًا بالإضافة إلى الإضافات لبيع جويهي. (فوتبول إنسايدر)

يصر بورنموث على أن توتنهام يجب أن يفي بشرط الإفراج البالغ 65 مليون جنيه إسترليني إذا كان سيوقع مع مهاجم إنجلترا دومينيك سولانكي، 26 عامًا، هذا الصيف. (ميرور)

استهدفت الكرز أستون فيلا ومهاجم إنجلترا تحت 21 عامًا كاميرون آرتشر، 22 عامًا، كبديل محتمل لسولانكي. (Teamtalk)

حذر آر بي لايبزيج برشلونة من أنه سيحتاج إلى تحسين الشروط حول عرضه البالغ 61 مليون يورو (51.8 مليون جنيه إسترليني) للاعب خط الوسط الإسباني داني أولمو، 26 عامًا، لإبرام الصفقة. (90 دقيقة)

يوفنتوس يقترب من ضم مدافع نيس

يوفنتوس يقترب من ضم مدافع نيس وفرنسا جان كلير توديبو، 24 عامًا، الذي ارتبط سابقًا بمانشستر يونايتد ووست هام. (لا جازيتا ديلو سبورت)

سيعود يوفنتوس إلى أتالانتا بعرض متزايد يبلغ نحو 55 مليون يورو للاعب خط الوسط الهولندي تيون كوبماينرز، 26 عامًا. (كورييري ديلو سبورت)

أرسنال يريد 30 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى بند البيع المدرج في أي صفقة لبيع الدولي الإنجليزي إيدي نكيتياه، 25 عامًا، مع سعي مرسيليا لضم المهاجم. (فابريزيو رومانو)

ليفربول يرغب في ضم ظهير أيسر جديد

ليفربول حريص على إتمام صفقة بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني مع لانوس للظهير الأيسر الدولي الأرجنتيني الشاب جوليو سولير، الذي يعتبرونه بديلًا طويل الأمد للمدافع الاسكتلندي أندرو روبرتسون، 30 عامًا. (صن)

يحرص جان فيليب ماتيتا، 27 عامًا، على توقيع صفقة جديدة مع كريستال بالاس وسط اهتمام من آر بي لايبزيج ونابولي بالمهاجم الفرنسي. (صن)

يأمل ساوثهامبتون أن يتمكن من الاحتفاظ بالمدافع كايل ووكر بيترز، 27 عامًا، في النادي هذا الصيف بعد انسحاب وست هام من المحادثات لتوقيعه. (فوتبول إنسايدر)

قد يكون مدافع أبردين السابق سكوت ماكينا في طريقه إلى فريق لاس بالماس في الدوري الإسباني. أطلق نوتنغهام فورست سراح قلب الدفاع البالغ من العمر 27 عامًا هذا الصيف. (صانداي)

يبحث ليفربول عن 12 مليون جنيه إسترليني على الأقل للنظر في بيع لاعب الوسط بوبي كلارك، 19 عامًا، الذي تراقبه أندية ريد بول سالزبورج ونورويتش وليدز.