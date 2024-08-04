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أحمد جودة - القاهرة -

اعرب الإسبامي خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب المصري لكرة اليد عن رضاءه على أداء اللاعبين أمام الأرجنتين الذي انتهى لصالح الفراعنة بنتيجة 34-27.

باستور: راض عن أداء اللاعبين أمام الأرجنتين.. ولايهمني اسم المنافس القادم

وقال إن المنافس قدم مستوي طيب واستفاد من الاخطاء التي حدثت في الشوط الأول ليتقدم ويحسمه لصالحه.

واضاف أن المنتخب الوطني استعاد توازنه في الشوط الثاني، بعد علاج الأخطاء وأن ما يهم حاليا هو أنه صعد لدور الثمانية وينتظر معرفة المنافس.

وقال إنه لا يهتم باسم المنافس في المرحلة المقبلة، ويركز في على أن يكون في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية لتتواصل مسيرة الفوز والتقدم نحو المربع الذهبي.

وفاز المنتخب المصري لكرة اليد، على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 34-27، في في اخر مباريات المجموعة الثانية من أولمبياد باريس والمقامة خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.

ونجح الفراعنة في تعويض تأخرهم في الشوط الأول بنتيجة 15-14، للفوز مع نهاية أحداث المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط في انتظار مواجهة الدنمارك والنرويج والتي ستنطلق بعد قليل.

وكان منتخبنا الوطني قد فاز في الجولة الأولى على نظيره المجري بنتيجة 35-32، ثم خسر أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 30-27، قبل أن يتعادل مع منتخب الديوك الفرنسية بنتيجة 26-26.

وتضم قائمة لاعبي منتخب كرة اليد في أولمبياد باريس 17 لاعبا بواقع 14 لاعبا أساسيا و3 لاعبين احتياطيين وهم”إبراهيم المصري، يحيى خالد، عبد الرحمن فيصل، محمد طارق، يحيى الدرع، سيف الدرع، أكرم يسري، أحمد هشام السيد دودو، أحمد عادل، كريم هنداوي، علي زين، محمد سند، محمد علي، عمر الوكيل بكار”، فيما ضمت قائمة اللاعبين الاحتياطيين “خالد وليد، محمد الطيار، مهاب سعيد”.

