نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب المنتخب الأولمبي يكشف موقف زيزو وأحمد عيد من المشاركة أمام فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق سليمان طبيب منتخب مصر الأولمبي، أن قرار مشاركة أحمد سيد "زيزو" فى المواجهة المقبلة أمام فرنسا بيد الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ميكالي، حيث أنه يتم خضوع اللاعب لاختبار طبى مساء اليوم عقب المران.

وأوضح طارق سليمان خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و10 مع محمد الليثى على أون تايم سبورت إف ام على قائلا " زيزو خضع أمس لعمل جلسات علاجية على فترتين".

وتابع: "سوف ننتظر لآخر وقت لحسم مشاركة اللاعب حيث ضيق الوقت سبب عدم استشفاء اللاعبين بشكل كامل ولديه حماس ورغبه كبيرة للمشاركة فى اللقاء غدا والإصابات على مستوى العضلة الضامه".

وأشار طارق سليمان " أحمد عيد أيضا يخضع لجلسات علاجية حيث يعانى من الاصابة على مستوى العضلة الخلفية ".

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الفرنسي غدا الاثنين فى تمام الساعة العاشرة مساء ضمن منافسات الدور نصف النهائي لدورة الألعاب الاولمبية باريس 2024.