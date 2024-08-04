نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| صفقة الزمالك الأولى في مهب الرحيل.. اللاعب يجدد عقده ويدير ظهره للأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، عن تمديد عقد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، إسحاق يعقوبو، لمدة موسمين، وذلك بعد أن تلقى اللاعب العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة.

وجاء الإعلان عن تمديد عقد اللاعب الغاني عبر الصفحة الرسمية لنادي البنك الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صرحت لجنة الكرة بالنادي برئاسة اللواء أشرف نصار: "تم تمديد عقد الظهير الأيسر إسحاق يعقوبو لمدة موسمين."

البنك الأهلي يحبط مساعي الزمالك للتعاقد مع يعقوبو

وقد ارتبط اسم إسحاق يعقوبو بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناءً على طلب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق الأبيض. ومع ذلك، قرر مسؤولو البنك الأهلي تمديد عقد يعقوبو، مما أحبط مساعي الزمالك في التعاقد معه.

انضم يعقوبو إلى صفوف البنك الأهلي قادمًا من وادي دجلة في صيف عام 2021، بعد أن خاض تجربة احترافية لمدة موسمين ونصف مع الفريق. قبل انضمامه إلى دجلة في يناير 2019، لعب يعقوبو مع ناديي لييرس البلجيكي وأرجوتيلس اليوناني.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الجولة 33 من دوري نايل، وذلك يوم 13 أغسطس الجاري، على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً.