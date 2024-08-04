نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| أيقونة التنس يحل العقدة.. جوكوفيتش يحقق أول ميدالية ذهبية في تاريخه بالأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الصربي نوفاك جوكوفيتش، في تحقيق الميدالية الذهبية عن رياضة التنس “فردي رجال” في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا بالعاصمة الفرنسية، باريس.

جوكوفيتش يحصد ذهبية فردي التنس في أولمبياد باريس

أكمل الإعصار الصربي نوفاك جوكوفيتش، القطعة الناقصة في تاريخه بتحقيق الميدالية الذهبية لأول مرة بفوزه بمباراة نهائي “فردي التنس” في أولمبياد باريس 2024.

حقق جوكوفيتش، الفوز في نهائي مثير على الإسباني كارلوس الكاراز بمجموعتين دون مقابل.

وبهذه الميدالية فقد أصبح جوكوفيتش هو أول لاعب يحقق كل البطولات الممكنة في رياضة التنس.

ويعد نوفاك جوكوفيتش هو أول لاعب يفوز بذهبية فردي الأولمبياد بدون خسارة أي مجموعة في النسخة العاشرة للتنس بعد العودة عام 1988.

وسطر جوكوفيتش، تاريخاً جديداً وهو بعمر 37 عامًا حيث أصبح أكبر لاعب تنس في الأولمبياد يُحرز الميدالية الذهبية.