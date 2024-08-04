نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة متوازنة لـ عبداللطيف منيع ومؤمن ربيع في افتتاح مشوار فراعنة المصارعة بالأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة منافسات المصارعة الرومانية في وزن 130 و60 كجم، التي أجريت اليوم الأحد، عن مواجهات متوازنة لثنائي منتخب مصر عبداللطيف منيع ومؤمن ربيع.

منيع وربيع يواجهان بطلي الصين وتركيا

ويواجه مؤمن ربيع في دور الـ16 نظيره بطل الصين في منافسات وزن 60 كجم بينما يلعب عبداللطيف منيع مع بطل تركيا في نفس الدور في منافسات وزن 130 كجم.

ويخوض الثنائي عبداللطيف منيع ومؤمن ربيع منافسات دور الـ16 يوم غدٍ الإثنين في الساعة الثالثة عصرًا.

ويقام نصف النهائي في تمام الساعة التاسعة مساء على أن تقام النهائيات وأدوار الترضية يوم الثلاثاء.