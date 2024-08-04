نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الرياضة: توقيع الكشف الطبي للاعبي نادي طنطا في الألعاب المختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن توقيع الكشف الطبي للاعبي نادي طنطا الرياضي في الألعاب الرياضية المختلفه، بالمركز التخصصي للطب الرياضي بطنطا بمحافظه الغربية.

توقيع الكشف الطبي للاعبي نادي طنطا

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتطوير منظومة الطب الرياضى وضرورة إجراء الكشف الطبي على اللاعبين بالهيئات الشبابية والرياضية للاطمئنان على صحة كافة الرياضيين فى مختلف اللعبات الرياضية وصلاحية ممارستهم للنشاط الرياضى.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي دعم الوزارة لمراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصة، وتوفير كل المستلزمات لها، مشيرًا إلى أن ملف الطب الرياضي ذات أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليه، والعمل علي تطويره بتفكير مختلف علي كل المستويات، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.

كما لفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية وحدات الطب الرياضى بمصر، وتوجه الوزارة نحو تطويرها على أعلى مستوى لتقوم بدورها على أكمل وجه خدمة للاعبين والرياضيين، وفي إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية.

وتضمن الكشف الطبي الذي تم إجراءه اليوم، كشف الباطنه والقلب ورسم القلب وكشف عظام وتحاليل طبيه صوره دم كامله وسكر عشوائي، بخلاف المترددين بوحدة العلاج الطبيعي بالمركز وعيادة التخاطب، حيث بلغ عدد المترددين من نادي طنطا على الوحدة لإجراء الكشوفات الطبية حوالى ٨٠٠ لاعب ولاعبة.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة استكمال إجراء الكشوفات الطبية على كافة لاعبى ولاعبات الألعاب المختلفة بالمحافظة والمحافظات المجاورة.