ليفربول يُسقط يونايتد بالثلاثة والسيتي ينتصر

ليفربول يُسقط يونايتد بالثلاثة والسيتي ينتصرأنهى نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وغريمه مانشستر يونايتد المتوّج بكأس الاتحاد الإنجليزي، تحضيراتهما لمباراة كأس الدرع الخيرية المقررة السبت المقبل، بتغلّب السيتي على تشلسي 4-2 وخسارة اليونايتد أمام ليفربول 0-3 في كولومبوس الأمريكية.

في المباراة الأولى، سجّل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هدّاف الدوري في الموسم الماضي بـ27 هدفاً، ثلاثية، وأضاف مواطنه الشاب أوسكار بوب هدفاً رابعاً، فيما سجّل رحيم ستيرلينغ ونوني مادويكي لتشلسي.

ويعد هذا الانتصار الأوّل لمانشستر سيتي بعد خسارته ثلاث مباريات وديَة متتالية في جولته ضمن الولايات المتحدة، أمام سلتيك الإسكتلندي 3-4، ميلان الإيطالي 2-3 وبرشلونة الإسباني بركلات الترجيح 1-4 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

وفي المباراة الثانية، تعرّض مانشستر يونايتد لخسارة ثالثة في مبارياته الخمس التحضيرية أمام ليفربول، تناوب على تسجيل الأهداف البرتغالي فابيو كارفاليو، كورتيس جونز واليوناني كونستانتينوس تسيميكاس على تسجيل أهداف ليفربول.

وحقق الشياطين الحمر الفوز على ريال بيتيس الإسباني 3-2، وعلى رينجرز الإسكتلندي 2-0، وانقادوا للخسارة أمام مواطنه أرسنال 1-2، وروزنبورغ النرويجي 0-1.