برشلونة يهزم ريال مدريد ودياً
تغلّب برشلونة على غريمه ريال مدريد 2-1، فجر الأحد في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
وكان برشلونة الأفضل بشكل إجمالي وسجل له نجمه الصاعد با فيكتور في الدقيقتين 42 و54، وسجل لريال مدريد نيكو باز في الدقيقة 82.
وتأتي المباراة التي توقفت نحو ساعة بعد 12 دقيقة من بدايتها بسبب الأمطار الرعدية، ضمن جولة الفريقين في الولايات المتحدة التي استهلها ريال مدريد بهزيمة أمام ميلان 0-1، بينما فاز برشلونة على مانشستر سيتي 4-1 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة.
وتُوج ريال مدريد بالدوري الإسباني الموسم الماضي. ويسعى النادي الملكي للاحتفاظ باللقب المحلي في الموسم الجديد، فيما يطلع برشلونة لإعادة البطولة إلى خزائنه.
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