عاجل.. قائد الأهلي يلمح لرحيله

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أحمد جودة - القاهرة - ألمح عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى رحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

السولية يلمح لرحيله عن الأهلي

نشر عمرو السولية صورة له بالأبيض والأسود عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهو يميل رأسه إلى الأرض معبرًا عن حزن.

يأتي ذلك بالتزامن مع الحديث عن تجديد عقده والأنباء التي انتشرت عن تعثر المفاوضات مع إدارة القلعة الحمراء.

وأشارت التقارير إلى وجود خلافات بين إدارة الأهلي وعمرو السولية بسبب المقابل المادي الذي سيحصل عليه، حيث أن اللاعب طلب تقديره ماليًا بالشكل اللائق خاصة أنه أحد اللاعبين الكبار داخل الفريق.

بالإضافة إلى وضع بعض البنود الخاصة داخل العقد ومن ضمنها إلغاء نسبة المشاركة، كما أن السولية يرغب في التجديد لمدة عامين بينما طلبت الإدارة تجديده لمدة عام واحد فقط قابل للتمديد في حال الاتفاق.

جدير بالذكر أن عقد عمرو السولية مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.