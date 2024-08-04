عاجل.. تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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محمد يوسف

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