الرياضة

عاجل.. تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل لمواجهة المقاولون العرب في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم فؤاد


الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين وبيرسي تاو.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا