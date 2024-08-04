نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم فؤاد
الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور
الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين وبيرسي تاو.