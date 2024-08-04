نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كروس وألونسو يحصدان جوائز الأفضل في ألمانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - فاز توني كروس بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في ألمانيا لفئة الرجال في العام الحالي، بعد فترة وجيزة من اعتزال منافسات اللعبة.

وأسفر تصويت مجلة "كيكر شبورتس" عن تفوق كروس على ثنائي باير ليفركوزن فلوريان فيرتز وغرانيت تشاكا.

وخاض كروس (34 عامًا) أخر مباراة في مسيرته والتي شهدت خسارة منتخب ألمانيا أمام إسبانيا في دور الـ8 لـ "يورو 2024" الشهر الماضي.



وقال كروس: "النتيجة تأكيد رائع واعتراف مذهل لما حققته في العام الماضي".



وأضاف: "كما أنها ستكون المرة الأخيرة التي يتم اختياري فيها، إنه شرف لا يستند على توجيه الشكر للاعب ينهي مسيرته، ليس جائزة للشفقة، ليس هناك علاقة للأمر بالعمر أو نهاية المسيرة، لكن بالأداء داخل الملعب، على أقل أتمنى أن تكون كذلك".

وتوج كروس بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه مع ريال مدريد الإسباني قبل انطلاق "يورو 2024".



ونجح المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يوليان ناغلسمان، في إقناع كروس في العودة من الاعتزال في بداية العام، ونجح بالفعل اللاعب المتوج بلقب مونديال 2014، في إعادة الأمان والثقة لخط وسط الماكينات.



وكان كروس حصل على جائزة أفضل لاعب في ألمانيا في عام 2018.

من جانبه حصد الإسباني تشابي ألونسو، على جائزة أفضل مدرب في ألمانيا بعد قيادة ليفركوزن للتتويج بلقب الدور الألماني "البوندسليغا" للمرة الأولى في تاريخه، بجانب لقب كأس ألمانيا.