نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. لجنة المسابقات تعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن مواعيد مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر للموسم 2023-2024.
مواعيد مواجهات دور الـ 16
وتأهل إلى هذا الدور 16 فريقًا، وهم: الأهلي، الزمالك، فاركو، طلائع الجيش، بيراميدز، أبو قير للأسمدة، مودرن سبورت، إنبي، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المصري، الترسانة، سموحة، زد، سيراميكا كليوباترا.
تبدأ مباريات دور الـ 16 من كأس مصر يوم الخميس 8 أغسطس وتستمر حتى الأربعاء 21 أغسطس. وفيما يلي تفاصيل المباريات:
الخميس 8 أغسطس 2024
- بيراميدز × أبو قير للأسمدة
الجمعة 9 أغسطس 2024
- الترسانة × الجونة
- البنك الأهلي × المصري
الثلاثاء 20 أغسطس 2024
- الإسماعيلي × سموحة
- الأهلي × فاركو
- مودرن سبورت × إنبي
الأربعاء 21 أغسطس 2024
- سيراميكا كليوباترا × زد
- الزمالك × طلائع الجيش
تفاصيل المباريات القادمة
يستعد الأهلي لمواجهة قوية ضد نادي فاركو في دور الـ 16، بينما سيواجه الزمالك فريق طلائع الجيش.