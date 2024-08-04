نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وفاركو في دور الـ16 من كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف اتحاد الكرة المصري عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فاركو، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر الموسم الجاري 2023-2024.

ويواجه الأهلي نظيره فاركو في دور الـ16 من بطولة كأس مصر يوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر أغسطس الجاري على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على الألومنيوم بهدف نظيف، فيما صعد فاركو بعد أن فاز على نظيره الوسطي بثلاثة أهداف دون رد.

يشار إلى أن الأهلي هو صاحب آخر لقب في بطولة كأس مصر بعد أن فاز على الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت في السعودية لأول مرة خارج مصر.

ويلاقي الأهلي نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.