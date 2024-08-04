عاجل.. وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك المقاولون العرب

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسام أبو علي، من إحراز هدف المارد الأحمر الأول في شباك المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

هدف وسام أبو علي أمام المقاولون العرب

جاء هدف وسام أبو علي رقم 16 منذ انضمامه للنادي الأهلي، في الدقيقة الرابعة عشر، بعد تمريرة مساعدة من زميله حسين الشحات لتسكن الشباك.

ودخل الأهلي مباراة المقاولون العرب بتشكيل كالتالي:-