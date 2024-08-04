نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي يضاعف النتيجة بالهدف الثاني في شباك المقاولون في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سجل وسام أبو علي هدف الأهلي الثاني وذلك في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة باغتت مرمى حارس المقاولون العرب أبو السعود.

وكان وسام قد افتتح أهداف الأهلي في المباراة في الدقيقة 14 من عمر اللقاء بعد مساهمة من حسين الشحات ليؤمن المقدمة للنادي الأهلي.



وتجري الان احداث الشوط الأول من مباراة الاهلي والمقاولون ضمن مؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز دوري نايل



ودخل الأهلي مباراة المقاولون العرب بتشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم فؤاد



الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي.