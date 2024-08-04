نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية وسام أبو علي.. الأهلي يتقدم بثنائية نظيفة على حساب المقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت الان احداث الشوط الأول من مباراة الاهلي والمقاولون ضمن مؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز دوري نايل



سجل وسام أبو علي هدف الأهلي الثاني وذلك في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة باغتت مرمى حارس المقاولون العرب أبو السعود.

وكان وسام قد افتتح أهداف الأهلي في المباراة في الدقيقة 14 من عمر اللقاء بعد مساهمة من حسين الشحات ليؤمن المقدمة للنادي الأهلي.

ودخل الأهلي مباراة المقاولون العرب بتشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم فؤاد



الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي.