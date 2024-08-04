الرياضة

رسميا.. فياريال يتعاقد مع نيكولاس بيبي

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن فياريال الإسباني عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الجناح الإيفواري الدولي نيكولاس بيبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025.

ووقع الجناح الإيفواري علي عقود انتقاله إلي فياريال الإسباني حتي يونيو 2026، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

فياريال الإسباني يضم نيكولاس بيبي

وانتقل الإيفواري نيكولاس بيبي إلي صفوف الفريق الإسباني في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع فريق طرابزون التركي.

وشارك بيبي البالغ من العمر 29 عام، مع فريقه السابق "طرابزون" الموسم الماضي في 23 مباراة، أحرز خلالهم 6 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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