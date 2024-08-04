نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد "هاتريك" المقاولون.. وسام أبو علي يكرر إنجاز وليد أزارو مع الأهلي ويهدد عرش الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي أول هاتريك في مشواره مع المارد الأحمر في شباك المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري 2024 -2025.

افتتح وسام أبو علي أهداف المباراة بالدقيقة 14، وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 35، وأكمل الثلاثية في الشوط الثاني بتسجيل هدف جديد بالدقيقة 65 من عمر المباراة.

ورفع المهاجم الفلسطيني رصيد أهدافه مع الأهلي إلى 18 هدفًا ويعتلي صدارة هدافي مسابقة الدوري المصري رغم انضمامه لصفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الماضي.

وسام أبو علي يعادل رقم وليد أزارو في الدوري

ونجح أبو علي في معادلة الرقم التاريخي للمغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق أفضل هداف أجنبي في موسم واحد بالدوري المصري بعد تسجيله 18 هدفًا موسم 2017 – 2018.

والمثير أن وليد أزارو سجل أهدافه الـ18 خلال 30 مباراة، بينما جاءت أهداف المهاجم الفلسطيني في 18 مباراة فقط ولا يزال لديه الفرصة لتحطيم رقم القناص المغربي.

وسام أبو علي ينضم لقائمة تاريخية مع الأهلي

وبعد وصوله للهدف رقم 18 في الدوري المصري انضم وسام أبو علي لقائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد والتي تضم كلًا من:

محمود الخطيب (23 هدفًا) – موسم 1974-1975

طه إسماعيل (20 هدفًا) – موسم 1962-1963

أحمد بلال (19 هدفًا) – موسم 2002-2003

محمد أبوتريكة (18 هدفًا) – موسم 2005-2006

وليد أزارو (18 هدفًا) – موسم 2017-2018

وسام أبو علي (18 هدفًا) – موسم 2023 – 2024

ويمتلك المهاجم الفلسطيني فرصة كبيرة لزيادة غلته التهديفية في المباريات المتبقية للأهلي هذا الموسم والتقدم نحو صدارة القائمة التي يعتليها الأسطورة محمود الخطيب.

ويفصل وسام أبو علي 5 أهداف لمعادلة رقم محمود الخطيب أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد مع الأهلي ببطولة الدوري المصري.